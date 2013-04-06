Верстка + AJAX загрузчик файлов

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки185 просмотров
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Здравствуйте!

Можно два исполнителя.

1. Нужно сверстать 7 простых (очень простых) однотипных страниц.

Обязательно со знанием jquery

Дизайн покажу исполнителю.

Срок: 8.02.2013 17:00

2. Нужен AJAX загрузчик файлов с статусбарами загрузки и т д

Срок: 9.02.2013 21:00

Ajax
11 лет назад
FatBoyMan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
peterson7
Петр 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Петя отличный верстальщик и человек! Сделал все просто супер. Уже с ним работаем над другими проектами!
Хороший заказчик, советую всем
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