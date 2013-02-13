Задание для грамотного верстальщика

HTML-версткаЗавершен12 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу верстальщика на свой проект. Нужен грамотный и расторопный исполнитель, который поставит четкие сроки и уложится в назначенное время.

Прошу указывать сроки и стоимость.

11 лет назад
xxxx2261
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$160
4 дня
Отличный исполнитель, который как обещал, так и сделал: всё грамотно и в намеченные сроки! Очень довольна. Спасибо ему большое!!!
С Натальей комфортно и приятно работать! Как человек - приятная и доброжелательная, как заказчик - уважающая, терпеливая! Спасибо Вам! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка веб-приложения (bootstrap)

    Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать фон для сайта

    Требуется разместить цветной фон на сайт oscomp.ru в соответствии с графикой во вложении. Задача осложняется тем, что исходников шаблона нет, по этому скругленные области будут с белыми краями. Но эту графику мы перерисуем самостоятельно. Оплата: предпочтительно ЯД, ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать psd под Битрикс

    $50

    Необходимо сверстать шаблон (скрин во вложении) под Битрикс. 1. Сайдбар: Это постоянный блок. Он должен быть фиксированной ширины, а высота тянется в зависимости от высоты экрана — т.е. height:100%. Эта часть не прокручивается. Прокручивается только правая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка + AJAX загрузчик файлов

    $50

    Здравствуйте! Можно два исполнителя. 1. Нужно сверстать 7 простых (очень простых) однотипных страниц. Обязательно со знанием jquery Дизайн покажу исполнителю. Срок: 8.02.2013 17:00 2. Нужен AJAX загрузчик файлов с статусбарами загрузки и т д Срок: 9.02.2013 21:00

    Ajax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Узоры для границ блоков

    $15

    Нужно украсить границы блоков узорами в виде вьющихся змеек проводов-кабелей, как показано на схеме и внедрить в имеющуюся верстку. http://test.gystudio.ru/1/index.html - блоки с видами кабелей http://test.gystudio.ru/ch.jpg - схема того, что нужно

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Уважаемые фрилансеры! Требуется создать интернет-магазин цветов и подарков. Макет сайта мы предоставим, от вас верстка и натяжка на движок, настройка всех необходимых функций. Существующий сайт http://a-buket.com.ua Нам необходимо, чтобы в будущем магазине присутствовали все существующие функции ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить шаблон сайта

    $50

    Во вложении ТЗ и шаблон в PSD. Сейчас макет натянут на сайт, но есть неточности верстки, которые нужно исправить. В результате сайт должен выглядеть В ТОЧНОСТИ также, как и на PSD. Разумеется, нужна кроссбраузерность, корректное отображение ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад