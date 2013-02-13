Задание для грамотного верстальщика

Во вложении ТЗ и шаблон в PSD. Сейчас макет натянут на сайт, но есть неточности верстки, которые нужно исправить. В результате сайт должен выглядеть В ТОЧНОСТИ также, как и на PSD. Разумеется, нужна кроссбраузерность, корректное отображение ...