Нужно подправить шаблон

Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Там, где отличие в весе отображается почти нормально - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food/22555-26-dlya-shhenkov-s-yagnenkom-formula-rosta-detail за исключением того, что в общем списке не все помещается - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food - там только первые 3 разновидности.
2. Шаблон вообще не реагирует на размерность, например http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/gigiena/23315-sprej-pyatnovyvoditel-dlya-organicheskix-vydelenij-zhivotnyx-511115-detail?Itemid=0 - у этого товара в базе забито 0.5 л , а отображать все равно кг
3. Есть товары, которые отличаются не по весу, а по размеру - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/gigiena/23706-pampersy-dlya-sobak-12-sht-detail?Itemid=0, тут получается коряво, шаблон выводит вес.
4.Заметил еще один момент - сейчас стоит отображать по 20 товаров на странице, но работает хитро - считает все вложенные товары.
http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food - отобразил 8 товаров, но если посчитать все вложенные, то выходит 20
5.http://joxi.ru/BGoXUdg5CbD5PRorB3g - ссылка http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/books скрывается текст не много..
ЕСЛИ какие-нибудь ссылки не открываются, то открывайте ТЗ.txt
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