Сверстать макет магазина футболок

$250
HTML-версткаЗавершен12 заявок242 просмотра
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Всего 3 страницы главная , с товаром и корзина с движком магазина естественно

Требования стандартные: валидность, кроссбраузерность, чистенький код.

11 лет назад
KIVANZZ
40 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$120
5 дней
Заказывал верстку у Алексея, результат очень порадовал все было сделано с точностью в срок, все мои пожелания были учтены. Могу добавить что Алексей профессионал в своем деле и мне очень приятно было с ним работать!
Очень понравилось сотрудничать с Иваном. Оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую!
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