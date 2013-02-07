Доработать дизайн сайта

Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать внешний вид сайта и проставить теги для СЕО оптимизации (тайтл, альт и т.д.)
Подробнее - в прикрепленном файле ТЗ.
Пояснения по дизайну - на картинках.
Сайта на Drupal 7
- Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $40
1. Там, где отличие в весе отображается почти нормально - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food/22555-26-dlya-shhenkov-s-yagnenkom-formula-rosta-detail за исключением того, что в общем списке не все помещается - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food - там только первые 3 разновидности. 2. Шаблон вообще не реагирует на размерность, ...Завершен11 лет назад
- $250
Всего 3 страницы главная , с товаром и корзина с движком магазина естественно Требования стандартные: валидность, кроссбраузерность, чистенький код.Завершен11 лет назад
Необходимо: - сверстать страницы по предоставленным psd макетам (http://yadi.sk/d/Y717-X9w2Rf_I) - подключить все необходимые js скрипты Требования к совместимости: - IE8+ (windows) - Safari 5+ (windows, mac) - Firefox 4+ (windows, linux, mac) - Google Chrome 10+ (windows, linux, mac) - Opera 11+ (windows, ...Завершен11 лет назад
Ищу верстальщика на свой проект. Нужен грамотный и расторопный исполнитель, который поставит четкие сроки и уложится в назначенное время. Прошу указывать сроки и стоимость.Завершен11 лет назад
Требуется разместить цветной фон на сайт oscomp.ru в соответствии с графикой во вложении. Задача осложняется тем, что исходников шаблона нет, по этому скругленные области будут с белыми краями. Но эту графику мы перерисуем самостоятельно. Оплата: предпочтительно ЯД, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать и натянуть PSD на WPHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать шаблон (скрин во вложении) под Битрикс. 1. Сайдбар: Это постоянный блок. Он должен быть фиксированной ширины, а высота тянется в зависимости от высоты экрана — т.е. height:100%. Эта часть не прокручивается. Прокручивается только правая ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Можно два исполнителя. 1. Нужно сверстать 7 простых (очень простых) однотипных страниц. Обязательно со знанием jquery Дизайн покажу исполнителю. Срок: 8.02.2013 17:00 2. Нужен AJAX загрузчик файлов с статусбарами загрузки и т д Срок: 9.02.2013 21:00Завершен11 лет назад
- $15
Нужно украсить границы блоков узорами в виде вьющихся змеек проводов-кабелей, как показано на схеме и внедрить в имеющуюся верстку. http://test.gystudio.ru/1/index.html - блоки с видами кабелей http://test.gystudio.ru/ch.jpg - схема того, что нужноHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад