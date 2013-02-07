Доработать дизайн сайта

1. Там, где отличие в весе отображается почти нормально - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food/22555-26-dlya-shhenkov-s-yagnenkom-formula-rosta-detail за исключением того, что в общем списке не все помещается - http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuemart/dogs/dogs-food - там только первые 3 разновидности. 2. Шаблон вообще не реагирует на размерность, ...