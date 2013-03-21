Требуется верстка дизайна под uCoz

Есть PSD макет для сайта на uCoz, нужно его сверстать, все. Вы должны хорошо знать uCoz систему, так как многие стили должны иметь определенные названия, некоторые элементы меняются только через прописывание стилей в css без возможности редактировать шаблон и т.д. В общем нужен хороший и опытный человек, чтобы я с ним не возился, вы должны сами все знать.

Ваши сроки/цена за верстку дизайна (3 файла макета - главная(сквозная), страница полного материала и страница форума).