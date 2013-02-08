Необходимо сверстать шаблон под битрикс

Необходимо сверстать шаблон на битрикс последнего релиза

Магазин делается с нуля, ваш дизайн будет переправлен програмисту, поэтому тестирование шаблона за вами

Требования

1) Верстка шаблона из *.psd (все современные требования, кросбраузерность и т д)

2)необходимо 100% совпадение

3)Указать максимальный срок (затягивание неприветствуется, сроки проекта ограничены)

4)Указать стоимость работы

Проект не один, возможная дальнейшая работа, по результатам этой

Так же приветствуется опыт созданий интернет магазинов "с нуля" на битрекс, с переработанным функционалом