Верстка под twitter boot strap.

Обязанности: — верстка страниц сайтов по готовым макетам — настройка‚ поддержка и обновление проектов на CMS Требования: — отличные знания HTML/xHTML, CSS, JavaScript и jQuery — представление об XML и XSLT шаблонировании — знание Photoshop на ...
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Необходимо переверстать на сайте footer под twitter boot strap под responsive верстку.
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