Верстка и программинг сайта по готовому дизайну

HTML-версткаЗавершен6 заявок235 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сверстать и допилить сайт.

Дизайн готов. В дизайне отрисовано 4 типа страниц (но их 8 они просто практически идентичные с минимальными различиями)

Вот они:

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-01.jpg

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-02.jpg

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-03.jpg

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-04.jpg

Обращаю внимание на то, что нужно будет доработать от CMS из коробки.

Есть тип записи - Препарат. У него есть. ФОТО, Производитель, Действующие вещества, Типы упаковки с ценами, Плюсы, Минусы. Описание.

Препараты группируются по действующему веществу и в этой группе являются аналогами друг друга.

К каждой группе необходимо индивидуальное голосование.

В итоге нужна верстка под CMS (Желательно Wp) + программирование необходимых для работы сайта функций.

Сразу указывайте примерную вилку по цене работы.

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11 лет назад
C4ACTbE
Роман 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
juicyweb
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Работой доволен. Небольшие увеличения сроков, но качество работы требовало того.
Всё четко и профессионально. Имелись на пути сотрудничества камни преткновения, но всё решалось в ходе конструктивного диалога. Спасибо Роману.
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