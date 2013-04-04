Верстка и программинг сайта по готовому дизайну

Здравствуйте!

Необходимо сверстать и допилить сайт.

Дизайн готов. В дизайне отрисовано 4 типа страниц (но их 8 они просто практически идентичные с минимальными различиями)

Вот они:

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-01.jpg

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-02.jpg

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-03.jpg

https://dl.dropbox.com/u/5790071/MedAnalog-04.jpg

Обращаю внимание на то, что нужно будет доработать от CMS из коробки.

Есть тип записи - Препарат. У него есть. ФОТО, Производитель, Действующие вещества, Типы упаковки с ценами, Плюсы, Минусы. Описание.

Препараты группируются по действующему веществу и в этой группе являются аналогами друг друга.

К каждой группе необходимо индивидуальное голосование.

В итоге нужна верстка под CMS (Желательно Wp) + программирование необходимых для работы сайта функций.

Сразу указывайте примерную вилку по цене работы.

Обсуждение в ЛС, ICQ - 323-1024, Skype: pro100C4ACTbE