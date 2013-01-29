Создание сайтов "под ключ". Кроссбраузерная, валидная верстка.

Доброго времени суток.

Мы креативная, молодая и исполнительная команда, состоящая из двух разработчиков и дизайнера. Открыты к самым нестандартным идеям и решениям, постоянно совершенствуемся. В основном специализируемся на верстке шаблонов с их последующей имплементацией на WordPress,Drupal и Modx. Так же разрабатываем несложные модули для этих CMS.

При разработке продукта вы получаете:

– Уникальный дизайн.

– Кроссбраузерную, валидную верстку.

– Семантически правильный, SEO оптимизированный код.

– При имплементации верстки на CMS строго придерживаемся технологии темизации данного движка.

– Не хардкодим.