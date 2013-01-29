juicyweb

Алексей Кривошапко juicyweb

 
35 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов "под ключ". Кроссбраузерная, валидная верстка.

Доброго времени суток.

Мы креативная, молодая и исполнительная команда, состоящая из двух разработчиков и дизайнера. Открыты к самым нестандартным идеям и решениям, постоянно совершенствуемся. В основном специализируемся на верстке шаблонов с их последующей имплементацией на WordPress,Drupal и Modx. Так же разрабатываем несложные модули для этих CMS.

При разработке продукта вы получаете:

– Уникальный дизайн.

– Кроссбраузерную, валидную верстку.

– Семантически правильный, SEO оптимизированный код.

– При имплементации верстки на CMS строго придерживаемся технологии темизации данного движка.

– Не хардкодим.

WordPressMODXDrupalВерстка шаблона
Портфолио
Отзывы заказчиков
C4ACTbE
Роман 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
8 баллов
11 лет назад
Верстка и программинг сайта по готовому дизайну
Работой доволен. Небольшие увеличения сроков, но качество работы требовало того.
Всё четко и профессионально. Имелись на пути сотрудничества камни преткновения, но всё решалось в ходе конструктивного диалога. Спасибо Роману.
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HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Натянуть дизайн на wordpress
Быстрое и качественное исполнение. Реализация всех требований. Адекватное отношение к локальным правкам. Отличный исполнитель
Хорошо подготовленное ТЗ, быстрое решения возникающих вопросов. Никаких вопросов с оплатой. Приятно было поработать, спасибо.
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netcat-expert
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка
Верстка выполнена хорошо, правки внесены быстро, все в порядке.
Все задачи были подробно изложены, очень компетентно и быстро были решены возникшие нюансы. Верстка делалась без предоплаты, после выполнения, оплата поступила незамедлительно.
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