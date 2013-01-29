Создание сайтов "под ключ". Кроссбраузерная, валидная верстка.
Доброго времени суток.
Мы креативная, молодая и исполнительная команда, состоящая из двух разработчиков и дизайнера. Открыты к самым нестандартным идеям и решениям, постоянно совершенствуемся. В основном специализируемся на верстке шаблонов с их последующей имплементацией на WordPress,Drupal и Modx. Так же разрабатываем несложные модули для этих CMS.
При разработке продукта вы получаете:
– Уникальный дизайн.
– Кроссбраузерную, валидную верстку.
– Семантически правильный, SEO оптимизированный код.
– При имплементации верстки на CMS строго придерживаемся технологии темизации данного движка.
– Не хардкодим.
Портфолио
- Discover Istanbul211 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
8 баллов
11 лет назад
Работой доволен. Небольшие увеличения сроков, но качество работы требовало того.
Ответный отзыв
Всё четко и профессионально. Имелись на пути сотрудничества камни преткновения, но всё решалось в ходе конструктивного диалога. Спасибо Роману.
$150
10 баллов
11 лет назад
Быстрое и качественное исполнение. Реализация всех требований. Адекватное отношение к локальным правкам. Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Хорошо подготовленное ТЗ, быстрое решения возникающих вопросов. Никаких вопросов с оплатой. Приятно было поработать, спасибо.
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка выполнена хорошо, правки внесены быстро, все в порядке.
Ответный отзыв
Все задачи были подробно изложены, очень компетентно и быстро были решены возникшие нюансы. Верстка делалась без предоплаты, после выполнения, оплата поступила незамедлительно.