Сверстать и поставить дизайн

Есть готовый дизайн, необходимо его сверстать и поставить на сайт. Макет в PSD присутствует.

Движок сайта CS-Cart v 3 (интернет-магазин). Желателен опыт работы с данным движком.

Адрес сайта, на который нужно будет свертстать и поставить дизайн: http://4 club . com . ua / cart / (убрать пробелы из ссылки)

Во вложении макет в Jpeg формате.

(За основу взят старый дизайн с сайта (http://4club.com.ua/ и используются некоторые элементы с нового сайта, ссылка на который выше)

Указывайте цену и сроки. Желательно сделать как можно быстрей, сроки поджимают.