Добавить пару элементов в существующую верстку

Есть сайт http://rentcar34.ru. Дизайн слишком простой, поэтому решили добавить немного "рюшечек" - http://rentcar34.ru/draft3.jpg (две руки по бокам).

Минимальное разрешение, при котором руки должны быть видны, - 1024x768. Если меньше, мы можем их вообще убирать? Или какие есть другие варианты? При необходимости можем уменьшить размер основного блока.

Жду Ваши цены и ссылки на примеры ваших работ, если их нет на weblancer.net.

Спасибо