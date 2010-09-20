Требуется переводчик с англ. на рус. язык, хорошой владеющий финансовой тематикой (особенно, в области инвестиций), для создания глоссария терминов. Речь идет о сотнях терминов. Тестовое задание Найдтите определение этих ...
- Переводы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://rentcar34.ru. Дизайн слишком простой, поэтому решили добавить немного "рюшечек" - http://rentcar34.ru/draft3.jpg (две руки по бокам). Минимальное разрешение, при котором руки должны быть видны, - 1024x768. Если меньше, мы можем их ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть такая партнерская сеть MixMarket. У нас на сайте висит ее код. Называется "Что купить?". Пример можно увидеть на странице technocrash.ru/2010/09/20... под первым видеороликом. Объявление появляется в том случае, если есть рекламодатель ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Нужен автор, имеющий большой опыт работы со статьями-обзорами мобильных телефонов. Наличие портфолио – обязательно. Нужно будет писать 4 обзора в месяц. Умение работать с видеоаппаратурой приветствуется (возможно, понадобится делать видеообзоры). ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек, который бы "рерайтил" 10 новостей в день и добавлял их на блоги с картинками. Работа - с пн по пт. В течение дня скидываются ссылки на новости, которые нужно ...Копирайтинг60 заявокЗакрыт16 лет назад