webcasper

Александр webcasper

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Переводчик (финансы) для составления глоссария

    Требуется переводчик с англ. на рус. язык, хорошой владеющий финансовой тематикой (особенно, в области инвестиций), для создания глоссария терминов. Речь идет о сотнях терминов. Тестовое задание Найдтите определение этих ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить пару элементов в существующую верстку

    Есть сайт http://rentcar34.ru. Дизайн слишком простой, поэтому решили добавить немного "рюшечек" - http://rentcar34.ru/draft3.jpg (две руки по бокам). Минимальное разрешение, при котором руки должны быть видны, - 1024x768. Если меньше, мы можем их ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется написать простенький JS-скрипт

    $50

    Есть такая партнерская сеть MixMarket. У нас на сайте висит ее код. Называется "Что купить?". Пример можно увидеть на странице technocrash.ru/2010/09/20... под первым видеороликом. Объявление появляется в том случае, если есть рекламодатель ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автор для написания обзоров мобильных устройств

    $2500

    Нужен автор, имеющий большой опыт работы со статьями-обзорами мобильных телефонов. Наличие портфолио – обязательно. Нужно будет писать 4 обзора в месяц. Умение работать с видеоаппаратурой приветствуется (возможно, понадобится делать видеообзоры). ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостник-рерайтер на блоги

    Нужен человек, который бы "рерайтил" 10 новостей в день и добавлял их на блоги с картинками. Работа - с пн по пт. В течение дня скидываются ссылки на новости, которые нужно ...

    WordPress
    Копирайтинг60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад