Prestashop: Верстка интернет-магазина

Верстка главной страницы, модуль популярные товары: Необходимо переверстать как в разделах в 3 колонки и Сделать такой же стиль ( без сортировки и без переключателя на 1 колоночного стиля)

Сверстать модуль Слайдер как в разделе Сумки и так же разместить его.

Верстка карточки товара: Необходимо, чтобы карточка товара была на всю ширину сайта (1000 пикс) боковую часть отключили

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