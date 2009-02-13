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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Работу выполнил на отлично!
$5
10 баллов
15 лет назад
Протестировал программу, всё чётко и ясно объяснил. +
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко сформулированная задача. Своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков на проекте.
$2
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель! Сделал все профессионально, оперативно и недорого. Буду продолжать с ним и дальше сотрудничать!
$2
10 баллов
15 лет назад
Стас проявил себя как компетентный и ответственный специалист. Хоть и пришлось попариться, но результат дыл достигнут. Рекомендую.
Ответный отзыв
Доброжелательное отношение, своевременная и достойная оплата, качественно составленное техническое задания. Приятно было работать!
$1
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, очень доволен. Рекомендую.
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1 отзыв
от $5
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