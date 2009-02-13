resonance

Станислав Кондаков resonance

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка под Joomla 1.5

РАЗРАБОТКА КРАСИВЫХ САЙТОВ ПОД КЛЮЧ

А также:

- Консалтинг

- Верстка.

Joomla
Портфолио
Отзывы заказчиков
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Восстановление сайтов из архивов на поддомене
Работу выполнил на отлично!
Все ок
Ответный отзыв
kamris2004
Михаил 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Нужна консультация
Протестировал программу, всё чётко и ясно объяснил. +
Отличный заказчик. Четко сформулированная задача. Своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков на проекте.
Ответный отзыв
srs79
36 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$2
10 баллов
15 лет назад
Помощь в установке движка wordpress на хостинг
Отличный исполнитель! Сделал все профессионально, оперативно и недорого. Буду продолжать с ним и дальше сотрудничать!
Все ок
Ответный отзыв
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Настроить VirtueMart
Стас проявил себя как компетентный и ответственный специалист. Хоть и пришлось попариться, но результат дыл достигнут. Рекомендую.
Доброжелательное отношение, своевременная и достойная оплата, качественно составленное техническое задания. Приятно было работать!
Ответный отзыв
enjoy_knight
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Письма, записки
Отличная работа, очень доволен. Рекомендую.
Все ок
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга