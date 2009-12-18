Здравствуйте. необходимо доделать проект на битриксе. подробное описание в приложении. ЖДу ваших предложений по цене и срокам. желательно сделать в течении суток
Переписать модуль раширенного поиска. VirtueMart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать модуль расшириного поиска.
Организовать поиск по
Категории
Проивзодителю
Культуре
Сорту
Это интернет магазин Семян. http://kubanskie-semena.ru/
Стучаться в аську 42 45 31
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Подсказать или создать чат с посетителями сайта. Задача: при нажатии кнопки у оператора в отдельном окне открывалось бы окно с пользователем. Пользователи между собой в этом чате общаться не могут, только с оператором. Победит наименьшее по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать доработки для уже имеющегося калькулятора Подробнее при переписке.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно сделать копию вот этого: http://www.andrewpearle.com/shoulders.html (посмотрите, там еще кликается и проигрывается) укажите цену при условии, что базовые картинки предсотавляю я(тело, и т.д. )Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать копию сайта doski.ruВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть интересная идея для приложения ВКонтакте. Интересуют разработчики, которые уже выполняли подобное задние - писали приложения и размещали их ВКонтакте. Интересует стоимость, сроки выполнния работы и примеры приложений. естественно, эти показатели примерные и обсуждаются, напрямую зависят ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать скрипт и прикрутить на хостинг: 1. С возможностью разделения на пользователи: пользователь / юзер / менеджер /админ 2. Дизайна нет - делаем для себя 3. Права и обязанности: - пользователь (только смотрит позиции по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создание и раскрутка строительного сайта(логотип,стиль) .Примеры: http://www.skbast.ru/(вся информация должна присутствовать) http://maps.allhomes.ru/( только проекты) http://www.arhstudia.ru/(только проекты) тел 8(962)722-95-10Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный программист для разработки скрипта обменника. Т.з. приложено в файле. К оплате за проект готовы добавить проценты от продажи продукта нашим партнерам, возможных клиентов 200-300. Желательное расположение программиста - Украина, Киев. Но рассмотрим и любое ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1500
Нужно дописать скрипт биллинг хостинга ( готово 30%) тз нет нужен программист который знает о чем идет речь что нужно сделать я скажу. жду ваших предложенийВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад