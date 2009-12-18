Переписать модуль раширенного поиска. VirtueMart

Все отлично, спасибо. Хочу отметить деловой подход, что думаю ни для кого уже давно не является секретом, как качество этого заказчика! Четкое задание. Репутация, действительно, работает на её обладателя. Работа выполнена, деньги получены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Владислав.