Переписать модуль раширенного поиска. VirtueMart

$40
Веб-программированиеЗавершен2 заявки138 просмотров
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Необходимо переписать модуль расшириного поиска.

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Virtuemart
14 лет назад
resonance
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
14 лет назад
$40
1 день
Усов Владислав - знает свое дело. Усов Владислав - это профессионализм и скрупулезность Усов Владислав - адекватность и вежливость ОБРАЩАЮСЬ, И БУДУ ОБРАЩАТЬСЯ. Чего и Вам советую! С Уважением Станислав.
Все отлично, спасибо. Хочу отметить деловой подход, что думаю ни для кого уже давно не является секретом, как качество этого заказчика! Четкое задание. Репутация, действительно, работает на её обладателя. Работа выполнена, деньги получены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Владислав.
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