Приложение ВКонтакте

Здравствуйте.

Есть интересная идея для приложения ВКонтакте.

Интересуют разработчики, которые уже выполняли подобное задние - писали приложения и размещали их ВКонтакте. Интересует стоимость, сроки выполнния работы и примеры приложений. естественно, эти показатели примерные и обсуждаются, напрямую зависят от проекта.

Убедительная просьба в icq, e-mail и приват не пишите.

Жду предложения.