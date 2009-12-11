Cкрипт обмена электронных валют

$350
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок188 просмотров
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Скрипт обменника

Примеры

http://www.auto-exchanger.com/ (с учетом моей скидки могу купить за 450$)

http://www.goldcoders.com/?page=goldenexchange ( цена 250$)

В первом и во втором не устраивает закрытый исходный код

Ориентирование по функцициональности на первый скрипт

Простое редактирование дружелюбный интерфейс

Простая установка

ВНИМАНИЕ ! ПОТОЛОК ЦЕНЫ 350$

Будет проведена проверка на бэкдоры уязвимость и безопасность скрипта

14 лет назад
lisadox
Лиза 
48 летАвстралия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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