Скрипт добавления данных в БД

Краткое описание 1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей) 2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой. 3.Скрипт программа для создания карты сайтов. ICQ 291098 Писать в аську!!!
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База данных 3 поля
1) Id номер файла автогенерируется последний id+1
2) name название файла
3) file ссылка на файл
интерфейс
1) форма поиска по всем полям name
2) форма добавления нового поля (id+1 два поля textarea под name file кнопочка добавить)
3) вывод данных с базы в виде таблички
значения id-значения name-значения file-кнопка редактировать
значения name значения file должны выводиться в textarea и при нажатии на кнопку редактировать заменять значения в базе данных
4) в поле file будут ссылки на файлы нужно сделать кнопку проверки доступности файла (если файла нету или он меньше 10метров то эррор)
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