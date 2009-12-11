Написание 3-х скриптов (или десктопных программ)

$200
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок589 просмотров
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Краткое описание

1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей)

2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой.

3.Скрипт программа для создания карты сайтов.

ICQ 291098

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14 лет назад
Convert
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад