Требуется в короткие сроки разработать on-line каталог. В предложениях указывать сроки и бюджет! Исходные данные: На одном сервере хранятся контент и описание к нему. Надо сделать: !. Дизайн не требуется, вопрос дизайна и вёрстки решается путём интеграции шаблона (template ...
Написание 3-х скриптов (или десктопных программ)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание
1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей)
2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой.
3.Скрипт программа для создания карты сайтов.
ICQ 291098
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