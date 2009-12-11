Перевод сайта OSCommerce с mysql 4 -> 5

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Есть сайт www.alltshirts4you.com который живет на мускуле 4. Нужно переежаьт на сервер с мускулом 5 и тут возникает проблема в его поддержке.

Нужно ее решить и запустить сайт на мускуле 5.

MySQL
14 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад