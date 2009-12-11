Скрипт/программа для отправки смс

Здравствуйте.

Необходима программа или скрипт, способные отправлять смс сообщения списку адресатов (только подписавшимся), используя шлюз, сайт, протокол майл-агента или может быть у вас есть какие-либо др. варианты, то предлагайте. (просьба не предлагать подключение смс биллингов для отправки смс, т.к.хочется снизить расходы )

Желательно, чтобы программу можно было запустить на хостинге, для ее автоматической работы.