Фотоальбом

Нужно сделать на сайте: 1.Увелечени фото при подводе к ней курсора 2.<Документы> - слева надо подменю по темам 3.Новости - когда входишь,должна быть последняя.а не пустой экран с полосой. 4.на главной должно быть слева подменю(напремер полезные ссылки) 5.<Достижения> - как ...