Создание WP плагина

Нужен человек который создаст WP плагин который сможет выполнять следующие функцие :

Я загружу документ в формате DOC или TXT и плагин должен упаковать этот документ в новости по 1500 симболов каждая статья, а названия к примеру чтобы взял первые 15 симболов. Это возможно? И сколько будет стоити? Бюджет ограничен.