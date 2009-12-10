Доработка и суппорт крупного PHP проекта

Задача: Создание или внедрение социальной сети с функцией видео хостинга. Что есть: 1. ТЗ (подробное) 2. Прорисованные страницы в .PSD. Сроки: 23 декабря "дедлайн" Деньги: Бюджет до 800 у.е. П.с. ориентировка на http://mainpeople.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интересная работа для PHP разработчика с головой и руками.
Имеется крупный PHP видеопортал. На текущий момент требуется ряд усовершенствований и доработок.
Проект на PHP5, код профессиональный.
Ищу стабильного разработчика для долгосрочного сотрудничества.
Оплата будет производится по двум схемам:
- повременно. В случае, если очень объемы раб сложно. Это редко.
- за список задач – фиксированная оплата за выполнение + гарантированное бесплатное исправление своих ошибок.
Сейчас есть список задач сроком примерно на 1 неделю full time. 40 часов.
Краткий список требований:
- PHP5, MySQL5, SVN, Apache, командная строка.
- у вас есть что показать, несколько крупных PHP проектов.
- у вас хорошие отзывы о вашей работе
В предложении хочу увидеть:
- очень кратко о вас
- местоположение
- 1-2 крупных проекта в качестве примера
- сколько стоит 1 неделя вашей работы – здесь просьба трезво смотреть на вещи. Если ваша стоимость будет сравнима со стоимостью full time сотрудника в офисе, то выбор уже не в вашу пользу.
Спасибо!
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