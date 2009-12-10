Доработка и суппорт крупного PHP проекта

Есть интересная работа для PHP разработчика с головой и руками.

Имеется крупный PHP видеопортал. На текущий момент требуется ряд усовершенствований и доработок.

Проект на PHP5, код профессиональный.

Ищу стабильного разработчика для долгосрочного сотрудничества.

Оплата будет производится по двум схемам:

- повременно. В случае, если очень объемы раб сложно. Это редко.

- за список задач – фиксированная оплата за выполнение + гарантированное бесплатное исправление своих ошибок.

Сейчас есть список задач сроком примерно на 1 неделю full time. 40 часов.

Краткий список требований:

- PHP5, MySQL5, SVN, Apache, командная строка.

- у вас есть что показать, несколько крупных PHP проектов.

- у вас хорошие отзывы о вашей работе

В предложении хочу увидеть:

- очень кратко о вас

- местоположение

- 1-2 крупных проекта в качестве примера

- сколько стоит 1 неделя вашей работы – здесь просьба трезво смотреть на вещи. Если ваша стоимость будет сравнима со стоимостью full time сотрудника в офисе, то выбор уже не в вашу пользу.

Спасибо!