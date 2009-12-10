Видеоплеер на Flash

Требуется модуль или компонент для парсинга товаров с сайта www.lightinthebox.com в joomla + Virtuemart 1. Товары и категории должны "парсится" с фото 2. По возможности эти процессы надо автоматизировать. 3. И очень важное! Парсится должны только выбранные категории! Должна быть возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен видеоплеер на флэше с таким внешним видом и функциями, как на картинках.
Сделать нужно быстро. Оплату гарантирую (требования предоплаты игнорирую :)
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать флэш заставку. Сценарий происходящего, как в приложенном файле. В конце должен быть выбор языка пользовательского интерфейса. Технические детали будем обсуждать в разговоре (переписке). Сделать нужно быстро. Оплату гарантирую (требования предоплаты игнорирую :)Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Необходимо разработать Flash-модуль на главную станицу. Должен иметь 4 положения: Основное и 3 дополнительных, соответствующих количеству активных элементов (дополнительные появляются посредством анимированного изменения изображения в следствии задержки курсора на элементах или нажатие на них) Дополнительная ...Завершен14 лет назад
Необходимо доработать существующие плагины и интегрировать новые. Сайт и заказчик англоязычные, без хорошего знания языка просьба услуги не предлагать. Оплата почасовая - $8/час. Сроки - 3 недели.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо разработать дополнительный фильтр "по производителю" для ShopCMSЗавершен14 лет назад
Есть тема для Вордпресс. Две проблемы: 1) Там есть featured articles Откройте демо (live preview) Там увидите, где большая картинка - это типа важный пост. А ниже идут просто посты. Чтобы выводить большую картинку и сделать пост важным, надо сделать ...Завершен14 лет назад
- $15
Требуется доделать граббер lavrika для Ucoz,чтобы он мог авторизироваться на сайте и добавлял все новости,а не только с одной страницы Сам граббер в приложенииВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $7
Здравствуйте, нужно поставить код сапы на форум phpbb 3.0.6 Нужна подробная инструкция - куда нажать, в какое место поставить код и т.д. Цена вопроса 200р. Можно по предоплатеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте. Есть работающий сайт на самописной cms (php+mysql). На сайт нужно внести правки - много программирования, немного верстки. Подробное тз скину в icq. Требования: Обязательное умение разбираться в чужом коде! Опыт программирования не менее 3-х лет Он-лайн в аське в рабочее время ...Закрыт14 лет назад
- $100
Прикрутить дизайн к движку ДжумлаЗакрыт14 лет назад