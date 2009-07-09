Поставить код сапы на форум

$7
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Здравствуйте, нужно поставить код сапы на форум phpbb 3.0.6

Нужна подробная инструкция - куда нажать, в какое место поставить код и т.д.

Цена вопроса 200р. Можно по предоплате

14 лет назад
forumfiscal
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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