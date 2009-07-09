Поставить код сапы на форум

Требуется модуль или компонент для парсинга товаров с сайта www.lightinthebox.com в joomla + Virtuemart 1. Товары и категории должны "парсится" с фото 2. По возможности эти процессы надо автоматизировать. 3. И очень важное! Парсится должны только выбранные категории! Должна быть возможность ...