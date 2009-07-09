Доделать сайт php+mysql

$250
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок304 просмотра
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Здравствуйте.

Есть работающий сайт на самописной cms (php+mysql).

На сайт нужно внести правки - много программирования, немного верстки.

Подробное тз скину в icq.

Требования:

Обязательное умение разбираться в чужом коде!

Опыт программирования не менее 3-х лет

Он-лайн в аське в рабочее время (по мск)

Бюджет на правки $50-$150

Прошу посредников и веб-студии не предлагать услуги.

icq для связи 91961599

Спасибо.

PHPMySQL
14 лет назад
xels
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
7 дней
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