Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.
Автогенератор сайтов на основе вордпресс(wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо. Хорошее знание вордперсса и любого MVC фреймворка для PHP.
Имеется подробное ТЗ.
Исполнителю надо будет подписать NDA (что это такое поможет сказать yandex)
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $800
Добрый день. Нашей компании www.superreklama.ru (http://www.superreklama.ru/) Требуется программист-верстальщик для новых проектов. Требования к кандидату: Обязательно опыт работы над созданием музыкального портала. Ищем не студию, т.к. сами являемся студией, а именно программиста. Портфолио. В данный момент требуется создать проект: 1. Создание механизма ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Написать веб-приложение системы ведения записи приема. Подробнейшее ТЗ будет высланно. Приветры таких сайтов - http://www.genbook.com/ и www.supersaas.com Исполнителю необходмо будет подписать NDA (кто не знает что это, гугол в помошь)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна конвертация из smf в vbulletin. Кодировка базы в utf8, нужно перейти к такойже или к cp1251. Главное чтобы сообщения и темы небыли иероглифами. Работа с БД MySQL.Завершен14 лет назад
Сайт дам в личку. Нужно: 1) Нужно в шаблон productsnapshot.tpl высети dpoduct_description 2) Если добавлять товар в корзину из "С этим товаром еще покупают...", то редиректит на главнуб страницу, нужно оставаться там, откуд мы ложим этот ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $400
Имеются страницы сделанные в HTML.Необходимо их запустить,в общем оживить.Веб-программирование32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется запрограммировать маленький сайт (4 страницы) на PHP. Вёрстка уже есть, нужно прикрутить админку. Сделать нужно быстро и корректно. В случае успеха будем сотрудничать регулярно. Стучать в аську 27579384 или (лучше) в скайп Mokrets.Веб-программирование25 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим калькулятор подобный этому: http://copypast.ru/indigo/calc.php Небольшое описание: В калькуляторе имеется ряд вопросов, на каждый из которых имеются варианты ответов. В конце выдается что то вроде баннера в результатом (процент, стоимость и так делее...). Требуется такой же калькулятор с ...Завершен14 лет назад
Есть сайт foto62.ru нужно сделать для раздела Свадьбы выпадающее меню, см. приложение. буду рад предложениям. пожалуйста напишите примерные цены.Завершен14 лет назад
Добрый день. требуется разработка небольших, но важных усовершенствований к форуму, на PHP. в работе потребуется использование библиотеки Snoopy. Приглашаю к диалогу о подробностях желающих.Завершен14 лет назад