Автогенератор сайтов на основе вордпресс(wordpress

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Необходимо. Хорошее знание вордперсса и любого MVC фреймворка для PHP.

Имеется подробное ТЗ.

Исполнителю надо будет подписать NDA (что это такое поможет сказать yandex)

WordPress
14 лет назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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