Создание музыкального портала

Нужно найти в интернете или написать и установить грабер полных новостей с сайтов которые мы сами сможем добавлять в админке. Система Drupal Сайт - www.nightomsk.ru Также нужно посмотреть что можно сделать с автаркой пользователей и нужно давить возможность ...
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Добрый день.
Нашей компании www.superreklama.ru (http://www.superreklama.ru/)
Требуется программист-верстальщик для новых проектов.
Требования к кандидату:
Обязательно опыт работы над созданием музыкального портала.
Ищем не студию, т.к. сами являемся студией, а именно программиста.
Портфолио.
В данный момент требуется создать проект:
1. Создание механизма для сбора контента на наш сервер. Большое колличетсво контента уже выложено на 3 ресурсах. Все они распологают свой контент на платных хранилищах, таких как letitbit.net (http://letitbit.net/). Необходимо, чтобы вводился пароль на эти хранилища и от оттуда переносилась инфо ко мне на сервер, где в итоге распаковывалась.
2. Создание самого движка портала.
3. Создание и наладка биллинговой системы. Сайт будет функционировать по принципу платного доступа ко всему архиву. Тоесть за опреденную плату по СМС, Webmoney, yandex деньги, человек получает доступ на неделю, 2-е или месяц.
Т.З. вышлю при личном общении. Так же прикреплю макет сайта.
Срок-2 месяца, бюджет 800 дол. ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ! В дальнейшем при ответственном исполнении этого проекта будем давать и другую работу.
Более подробное обсуждение по ICQ 50635555
или на мэйл [email protected]
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