Создание музыкального портала

$800
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки531 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нашей компании www.superreklama.ru (http://www.superreklama.ru/

Требуется программист-верстальщик для новых проектов.

Требования к кандидату:

Обязательно опыт работы над созданием музыкального портала.

Ищем не студию, т.к. сами являемся студией, а именно программиста.

Портфолио.

В данный момент требуется создать проект:

1. Создание механизма для сбора контента на наш сервер. Большое колличетсво контента уже выложено на 3 ресурсах. Все они распологают свой контент на платных хранилищах, таких как letitbit.net (http://letitbit.net/). Необходимо, чтобы вводился пароль на эти хранилища и от оттуда переносилась инфо ко мне на сервер, где в итоге распаковывалась.

2. Создание самого движка портала.

3. Создание и наладка биллинговой системы. Сайт будет функционировать по принципу платного доступа ко всему архиву. Тоесть за опреденную плату по СМС, Webmoney, yandex деньги, человек получает доступ на неделю, 2-е или месяц.

Т.З. вышлю при личном общении. Так же прикреплю макет сайта.

Срок-2 месяца, бюджет 800 дол. ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ! В дальнейшем при ответственном исполнении этого проекта будем давать и другую работу.

Более подробное обсуждение по ICQ 50635555

или на мэйл [email protected]

14 лет назад
Philimon
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Граббер полных новостей для сайта на Drupal

    $50

    Нужно найти в интернете или написать и установить грабер полных новостей с сайтов которые мы сами сможем добавлять в админке. Система Drupal Сайт - www.nightomsk.ru Также нужно посмотреть что можно сделать с автаркой пользователей и нужно давить возможность ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая, но важная примочка к форуму

    Добрый день. требуется разработка небольших, но важных усовершенствований к форуму, на PHP. в работе потребуется использование библиотеки Snoopy. Приглашаю к диалогу о подробностях желающих.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать возможность смены картинки

    Нужно сделать расширение, в котором будет меняться картинка при перезагрузке страницы. По аналогии со случайной картинкой. Картинки должны браться из папки, есть еще пара условий. Сделать нужно под битрикс.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тулбар/Дополнение для мазилы

    Здравствуйте. Задача примерно такая. Нужен плагин, дополнение, назовите как хотите что то вроде clipta для мазилы. https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/8425 У него функций много, мне нужна только одна. Захват потоковой флэш ссылки на видео и при нажатии на "play" например, (у ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог фильмов. PHP5, MySQL. Yii/Kohana/ZF

    ЗАДАЧА ---------- Создание движка каталога фильмов. Посетителю на главной странице показываются самые популярные (скачиваниемые) фильмы. Постер, жанр, год выпуска, описание и т.п. Буквенный указатель. Фильмы по жанрам. Категории фильмов - фильмы, мультфильмы и т.п. Возможность просмотра полной информации ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Netcat - доработать сайт

    Сайт сейчас располагается на хостинге и несколько скриптов слишком "тяжелые", слишком нагружают хостинг. Нужно их оптимизировать. Сайт и список скриптов для оценки вышлю в личку отписавшимся кандидатам.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер страниц на PHP

    Задача. Есть страничка http://www.reg.ru/newdomain/rereg?period=5&amp;premium=0 Пробежаться по списку страниц, загнать имена всех доменов в списке в массив и вывести через foreach на экран. Желательно чтобы скрипт был устойчив к некоторым изменениям в дизайне. (так как задание простое, удостоверьтесь, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Инет- магазин-удалил часть кода-shopskript

    $100

    Доброго времени суток 1 Полез менять информацию, удалил часть кода, бэкапа нет. на сервере есть много других шаблонов, недостающий код можно вытащить там либо еще где нибудь. или установить shopskript с нуля. Решите сами. 2 Дизайн 3 Некоторая оптимизация 4 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад