Создание музыкального портала

Добрый день.

Нашей компании www.superreklama.ru (http://www.superreklama.ru/)

Требуется программист-верстальщик для новых проектов.

Требования к кандидату:

Обязательно опыт работы над созданием музыкального портала.

Ищем не студию, т.к. сами являемся студией, а именно программиста.

Портфолио.

В данный момент требуется создать проект:

1. Создание механизма для сбора контента на наш сервер. Большое колличетсво контента уже выложено на 3 ресурсах. Все они распологают свой контент на платных хранилищах, таких как letitbit.net (http://letitbit.net/). Необходимо, чтобы вводился пароль на эти хранилища и от оттуда переносилась инфо ко мне на сервер, где в итоге распаковывалась.

2. Создание самого движка портала.

3. Создание и наладка биллинговой системы. Сайт будет функционировать по принципу платного доступа ко всему архиву. Тоесть за опреденную плату по СМС, Webmoney, yandex деньги, человек получает доступ на неделю, 2-е или месяц.

Т.З. вышлю при личном общении. Так же прикреплю макет сайта.

Срок-2 месяца, бюджет 800 дол. ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ! В дальнейшем при ответственном исполнении этого проекта будем давать и другую работу.

Более подробное обсуждение по ICQ 50635555

или на мэйл [email protected]