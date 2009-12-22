Сделать возможность смены картинки

Веб-программированиеЗавершен6 заявок244 просмотра
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Нужно сделать расширение, в котором будет меняться картинка при перезагрузке страницы. По аналогии со случайной картинкой. Картинки должны браться из папки, есть еще пара условий.

Сделать нужно под битрикс.

14 лет назад
geras
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Благодарю за работу. Все сделано быстро. Отдельное спасибо за помощь при установке компонента и терпение.
Сотрудничеством доволен.
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