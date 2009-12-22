Сделать возможность смены картинки

Здравствуйте. Задача примерно такая. Нужен плагин, дополнение, назовите как хотите что то вроде clipta для мазилы. https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/8425 У него функций много, мне нужна только одна. Захват потоковой флэш ссылки на видео и при нажатии на "play" например, (у ...