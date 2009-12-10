Тулбар/Дополнение для мазилы

Здравствуйте.

Задача примерно такая. Нужен плагин, дополнение, назовите как хотите что то вроде clipta для мазилы.

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/8425

У него функций много, мне нужна только одна. Захват потоковой флэш ссылки на видео и при нажатии на "play" например, (у clipta есть такая функия, можно посмотреть для примера) в выдающем окне браузера мой плеер должен проиграть это видео. Т.е. последнюю захваченную ссылку.