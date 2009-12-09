Обрезка фотографий при загрузке на сервер

Сайт на osDate 2.0.8

Нужно сделать чтобы все фотографии на сайте были одинакового размера.

При загрузке нужно проверять:

1. если маленькая то сообщение - " нужно загружать фотографии не менше....."

2. Если вертикальная фотка и получается ее ресайзить под нужный размер, то ресайзим если нет то выводится фотка в специальном окошке в котором на фотке прямоуголник нужного размера, пользователь передвигает его куда нужно и нажимает - обрезать!

3. Если горизонтальная - выводится фотка в специальном окошке в котором на фотке прямоуголник нужного размера, пользователь передвигает его куда нужно и нажимает - обрезать!

И только после того как фото обрезано под нужный размер оставляем его на сервере.

Скрипт для обрезки фотографий есть готов, только подправить немного (jquery)

Нужные размеры дам при переписке. Может у кого готовые есть решения.

Предпочтения тому кто работал с osDate