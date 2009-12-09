Обрезка фотографий при загрузке на сервер

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart. Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на osDate 2.0.8
Нужно сделать чтобы все фотографии на сайте были одинакового размера.
При загрузке нужно проверять:
1. если маленькая то сообщение - " нужно загружать фотографии не менше....."
2. Если вертикальная фотка и получается ее ресайзить под нужный размер, то ресайзим если нет то выводится фотка в специальном окошке в котором на фотке прямоуголник нужного размера, пользователь передвигает его куда нужно и нажимает - обрезать!
3. Если горизонтальная - выводится фотка в специальном окошке в котором на фотке прямоуголник нужного размера, пользователь передвигает его куда нужно и нажимает - обрезать!
И только после того как фото обрезано под нужный размер оставляем его на сервере.
Скрипт для обрезки фотографий есть готов, только подправить немного (jquery)
Нужные размеры дам при переписке. Может у кого готовые есть решения.
Предпочтения тому кто работал с osDate
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