Форма подтверждения заказов для Joomla

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart.

Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее заходитв корзину делает регистрацию и ему на почту приходят бланки для оплаты, в бланки атовматом вписываеться ФИО покупателя и название товаров. Реализовать можно на любом компоненте товаров в джумле, VirtueMart или файловый каталог. ТЗ прилагается.

Скажите сколько это будет стоить и какие сроки?