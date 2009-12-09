Форма подтверждения заказов для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart.

Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее заходитв корзину делает регистрацию и ему на почту приходят бланки для оплаты, в бланки атовматом вписываеться ФИО покупателя и название товаров. Реализовать можно на любом компоненте товаров в джумле, VirtueMart или файловый каталог. ТЗ прилагается.

Скажите сколько это будет стоить и какие сроки?

Joomla
14 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
JdCool
Кирилл 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-3)
14 лет назад
$20
1 день
От выполнения задания отказался!
  • Похожие заказы

  • Сайт по недвижимсти.

    Сайт по недвижимости, детали в приложении. просьба указывать реальные цены за услуги, необходимые для выполнекния работ, четко следовать указанным деталям в приложении.

    Веб-программирование32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для загрузки и оценки фото /видео файлов

    $100

    Скрипт аналог hmadult. Включает в себя регистрацию пользователей, загрузку ими фото и видео материалов, система тикетов, партнерская программа. Есть готовый рабочий сайт для примера, админка пользователей такая же, для админки модератора есть ТЗ. Подробности при ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль для Webasyst - фильтр товаров.

    Необходимо разработать модуль для Webasyst, либо найти существующий похожий и прикрутить его (дадим доступ ftp). Необходим фильтр по цене (от и до), а также различным критериям (выбор реализовать чекбоксами). В приложении - пример, как все должно выглядеть. Бюджет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой скрипт на PHP

    $50

    Описание в аттаче. Сроки - 1 неделя. UPDATE: ТЗ на русском языке нету. Если есть вопросы - пишите. UPDATE2: В предложении указывайте бюджет и сроки.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Натянуть макет на движок и установить на хостинг

    $30

    Здравствуйте. Нужно создать сайт фирмы. Есть сверстанный html\css-макет. Его нужно натянуть на бесплатный\нулленый движок. А движок установить на хостинг и настроить в соответствии с требованиями сайта. Что должно быть на сайте (требования к движку): - админка - пользователи - новости - книга ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа для CodeIgniter программиста

    Здравствуйте. Есть недописанный сайт на CI. Необходимо прикрутить к нему форум таким образом,чтобы база пользователей была едина как для сайта,так и для форума. Важным условием является то что система пользователей на сайте так же есть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая модификация модуля DLE

    $5

    Есть модуль который выводит последние новости, topnews2.php Он выводит их ставя перед новостью знак "&gt;&gt;" надо чтоб вместо этого знака была дата публикации новости примерно как тут http://s49.radikal.ru/i126/0912/48/6552aa28bb0a.jpg и чтоб фон под датой можно было менять

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Запрограммировать сайт

    $250

    Здравствуйте. нужно посадить дизайн на движок joomla и настроить все модули которые нужны будут... В личку не писать. Высылаю ТЗ по запросу. Все запросы в проекте. Спасибо!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад