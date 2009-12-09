Интеграция кода sape

Работа без ТЗ. Оплата только после установки самого модуля на сайт. Требуются написать несколько модулей для DLE их установить и сверстать. Хорошо выполняете, будем сотрудничать дальше. Цену не завышать, новичкам не беспокоить. Оставляем предложение здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить код sape на Webasyst
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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