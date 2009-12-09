Интеграция кода sape

Веб-программированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно установить код sape на Webasyst

14 лет назад
UliaUla
Юлия 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
karen0
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик,100 оплата,приятный в общении.Рад был сотрудничеству.Всем советую!!
  • Похожие заказы

  • Написать несколько модулей для DLE 8.2

    Работа без ТЗ. Оплата только после установки самого модуля на сайт. Требуются написать несколько модулей для DLE их установить и сверстать. Хорошо выполняете, будем сотрудничать дальше. Цену не завышать, новичкам не беспокоить. Оставляем предложение здесь.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • OpenSocial и Google API

    Имеется сайт на flash с формой регистрации, необходимо: вставить сайт на платформу OpenSocial (непосредственно вставку я сделал, надо посмотреть корректно ли, если необходимо, поправить), объяснить как убрать форму регистрации (авторегистрация) и сделать при входе в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание прототипа Restful WCF сервиса (.net 3.5)

    Добрый день. Eсть: - готовый АПИ сделанный в виде "Restful service" на внешнем серваке - доступ с авторизацией к сервису - пример кода авторизации и пример как получать данные - хмл сервиса с указаниме всех параметров (вместо WSDL) - 2 класса ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер картинок и alt под ними.

    Нужен парсер картинок и alt под ними. на пхп надо отпарсить страницы типа: *** покажу как договоримся о выполнении. и тп. (именно с этого сайта - т.е хтмл разметка одна) парситься картинка и то что в alt под ней (не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить к "Aardvark Topsites PHP" скрипт

    Хочу на движке Aardvark Topsites PHP сделать топ игровых серверов lineage 2. Нужно к имеющемуся функционалу добавить: 1. Статус сервера(on/off) 2. Онлайн на сервере. 3. Кеширование данных выше перечисленных пунктов.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-плеер для трансляций

    Необходимо разработать flash-компонент для передачи видео (один ко многим). Во вложении ТЗ. Интересуют люди, которые сделают это за сжатые сроки, используя свои наработки в данной области. В ответах называйте стоимость и сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад