Добавить к "Aardvark Topsites PHP" скрипт

Модуль: "ГИД" (Каталог организаций) CMS: DataLife Engine v. 8.3 Пример: http://gid.allvrn.ru/ (нужно сделать практически копию) Техническое задание в приложениях. Прежде чем добавлять заявку - ознакомьтесь с ТЗ. (ТЗ= в принципе переписал практически то, что есть на сайте gid.allvrn.ru ) Указывайте ...
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Хочу на движке Aardvark Topsites PHP сделать топ игровых серверов lineage 2. Нужно к имеющемуся функционалу добавить:
1. Статус сервера(on/off)
2. Онлайн на сервере.
3. Кеширование данных выше перечисленных пунктов.
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