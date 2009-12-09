Помогите с XSL для WordML->HTML

У меня есть проблема с XSL, к-рый должен конвертить WordML -> HTML. Надо пофиксить 8 багов (2 из них железно), один из к-рых я Вам предлгаю на оценку.

Процессор - XSLTPROC ( http://xmlsoft.org/XSLT/ )

1. Откройте аттач.

3. Запустите 0.bat

4. Результат будет в 0.html

5. Ну а сам баг - Bug1.png

"Ther Products" и "Description" потеряли свои номера. Посмотрите исходный "Agiledoc MRD.docx" - они там есть и не только в TOC.

За этот один я готов отдать $70, но цена обсуждаема.

Ваше мнение?