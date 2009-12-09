Дерево скилов, база по персонажам, артефактам

Необходимо создать веб приложение (для онлайн игры League of Legends (оффсайт: leagueoflegends.com) игра от создателя DOTA), кторое будет динамически совмещать такие функции:

- дерево скилов

- базу по персонажам

- базу по артефактам

- базу по рунам

- добавление своих билдов и комментарии к ним

эти все функции должны подсчитываться (там при выборе скилов на криты, количество жизни, маны, силу атаки + надетые артефакты + руны + статы персонажей)

артефакты должны переноситься на куклу персонажа с помощью "drag and drop" (перетаскивания)

Веб приложение должно быть написано с использованием php + mysql + ajax.

Нужен сам движок, наполнять его не нужно (этим буду заниматься я сам), движок должен быть с админкой, с функциями наполнения контентом.

пример набора артефактов: http://leaguecraft.com/builder/Ashe/68ebadf1b22ac22511ae91e6cddc634b

пример дерева скилов: aoc.yg.com/feat-planner

Предлагаем свои цены по данному проекту.

Старт начала сотрудничества с конца декабря.