Дерево скилов, база по персонажам, артефактам

Добрый день! Требуется разработать 2 скрипта для движка Datalife engine 8.3 1. Скрипт работы с картинками, должен уметь следующие вещи: а) Искать картинки в поисковой системе, для поискового запроса брать инф-ию из поля keywords табилцы dle_post, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать веб приложение (для онлайн игры League of Legends (оффсайт: leagueoflegends.com) игра от создателя DOTA), кторое будет динамически совмещать такие функции:
- дерево скилов
- базу по персонажам
- базу по артефактам
- базу по рунам
- добавление своих билдов и комментарии к ним
эти все функции должны подсчитываться (там при выборе скилов на криты, количество жизни, маны, силу атаки + надетые артефакты + руны + статы персонажей)
артефакты должны переноситься на куклу персонажа с помощью "drag and drop" (перетаскивания)
Веб приложение должно быть написано с использованием php + mysql + ajax.
Нужен сам движок, наполнять его не нужно (этим буду заниматься я сам), движок должен быть с админкой, с функциями наполнения контентом.
пример набора артефактов: http://leaguecraft.com/builder/Ashe/68ebadf1b22ac22511ae91e6cddc634b
пример дерева скилов: aoc.yg.com/feat-planner
Предлагаем свои цены по данному проекту.
Старт начала сотрудничества с конца декабря.
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