Парсер для авиа сайта

Добрый день! Требуется разработать 2 скрипта для движка Datalife engine 8.3 1. Скрипт работы с картинками, должен уметь следующие вещи: а) Искать картинки в поисковой системе, для поискового запроса брать инф-ию из поля keywords табилцы dle_post, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен php класс для парсинга информации о авиационных рейсах, сайт: s7.ru
На входе скрипта - названия начальной и конечной точки перелета, на выходе - массив с информацией о доступных рейсах.
Кроме этого сайта, есть еще ряд других, для котрых чуть позже тоже понадобится парсер.
Жду Ваших предложений по цене.
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