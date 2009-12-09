Парсер для авиа сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок229 просмотров
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Нужен php класс для парсинга информации о авиационных рейсах, сайт: s7.ru

На входе скрипта - названия начальной и конечной точки перелета, на выходе - массив с информацией о доступных рейсах.

Кроме этого сайта, есть еще ряд других, для котрых чуть позже тоже понадобится парсер.

Жду Ваших предложений по цене.

14 лет назад
WebFlakeStudio
Роман 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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