Парсер для авиа сайта

Нужен php класс для парсинга информации о авиационных рейсах, сайт: s7.ru

На входе скрипта - названия начальной и конечной точки перелета, на выходе - массив с информацией о доступных рейсах.

Кроме этого сайта, есть еще ряд других, для котрых чуть позже тоже понадобится парсер.

Жду Ваших предложений по цене.