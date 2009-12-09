Форум IP.Board, убрать все гиперссылки

Нужно убрать все гиперрссылки на внешние ресурсы на форуме Форум IP.Board.

1. Убрать возможность пользователям размещать ссылки в сообщениях на форуме.

2. Убрать у пользователей ссылку на свой сайт в информации о себе и возможность её добавления.

3. Отредактировать footer форума.

Версия IP.Board v2.3.5