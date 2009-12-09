Форум IP.Board, убрать все гиперссылки

Веб-программированиеЗавершен4 заявки284 просмотра
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Нужно убрать все гиперрссылки на внешние ресурсы на форуме Форум IP.Board.

1. Убрать возможность пользователям размещать ссылки в сообщениях на форуме.

2. Убрать у пользователей ссылку на свой сайт в информации о себе и возможность её добавления.

3. Отредактировать footer форума.

Версия IP.Board v2.3.5

14 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Профессионал в форумах!!!
Четкие задачи, знает чего хочет. Оплата моментально
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