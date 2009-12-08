Оптимизация кода сайта

Нужен компонент для джумлы 1.5, который будет экспортировать новости в xml, в соответствии с требованиями (см. вложенный док-файл). Ожидаю предложений по цене и срокам. Просьба писать здесь (не в личку), предложения скрыты от других.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проанализировать код сайта, построенного на cms 4images (связка php+mysql) с установленными доп. модулями на предмет чрезмерной нагрузки на сервер (долгое выполнение скриптов, пожирание процессорного времени - 20 и более часов в неделю при 1К хостов/сутки), ну и, естественно, оптимизировать код.
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