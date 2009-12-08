Оптимизация кода сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо проанализировать код сайта, построенного на cms 4images (связка php+mysql) с установленными доп. модулями на предмет чрезмерной нагрузки на сервер (долгое выполнение скриптов, пожирание процессорного времени - 20 и более часов в неделю при 1К хостов/сутки), ну и, естественно, оптимизировать код.

14 лет назад
Loverman
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Компонент для джумлы 1.5

    Нужен компонент для джумлы 1.5, который будет экспортировать новости в xml, в соответствии с требованиями (см. вложенный док-файл). Ожидаю предложений по цене и срокам. Просьба писать здесь (не в личку), предложения скрыты от других.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеопортал

    Сделать Сайт основная задача которого воспроизведение потокового видеосигнала в HD формате и размещения видео открытого для скачивания. предполагается такие страницы как эфир, архив, форум, контакты. Схематичная Структура сайта есть, тех. задание есть, Дизайн сайта делается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно узнать алгоритм генерации ссылки

    $100

    Есть http://www.pornhub.com/embed_player.php?id=280881 в ссылка генерируется динамически в зависимости от времени http://media1.pornhub.com/dl/ef0193795c8ce2610432d3b6b01c5654/4b1ec3f2/videos/000/280/881/280881.flv нужно зная только имя файла 280881.flv генерировать ссылку. Например как тут http://78.159.121.42/~alexber220/pornhub.php

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установка и настройка сайтов

    1. Движок: Shop-script Premium 2. Движок: Joomla + Virtuemart ваша задача поставить на домен сайт, настроить, залить БД, вообщем чтобы все работало. поставить шаблон, подправить (может немного изменить, хотя вряд ли. почистить футеры от лишних ссылок. поставить ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Функционал удвоение суммы в личном кабинет Битрикс

    Издательство деловой литературы Альпина Паблишерз. Сайт www.alpinabook.ru Нужна небольшая доработка: делается заказ, ведется история заказов и отображается в личном кабинете зарегистрированного клиента. Нужно, чтобы при оформлении заказа, с условием обязательного присутствия в заказе определенной книги, в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 4 простых скриптика

    Необходимо сделать. 1. анализ whois для домена и выдача его (.ru .su .org .info .com .net) 2. анализ IP адреса домена и его выдача 3. проиндексированные старницы сайта (запрос вида #url="имя сайта*" | #url="www.имя сайта*" и показывает сколько ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Избавление от дублей страниц в Joomla

    $50

    Сайт на Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.15 SEF-система стоит ArtioJoomSef. Требуется избавление от дублей страниц в этом SEF либо перевод всех ссылок в подобную SEF с сохранением ссылок. Главное требование - это достаточный опыт работы с Joomla и, ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад