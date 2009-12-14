Нужно узнать алгоритм генерации ссылки

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки312 просмотров
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Есть http://www.pornhub.com/embed_player.php?id=280881 в ссылка генерируется динамически в зависимости от времени http://media1.pornhub.com/dl/ef0193795c8ce2610432d3b6b01c5654/4b1ec3f2/videos/000/280/881/280881.flv нужно зная только имя файла 280881.flv генерировать ссылку. Например как тут http://78.159.121.42/~alexber220/pornhub.php

14 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня
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Давно хотел поработать с Евгением - и вот довелось. остался доволен - серьезная работа, достойная своевременная оплата, четкое тз, заказчик адекватный и грамотный. в принципе трудно что-то добавить к его 60 отзывам :). хотел бы продолжитьсотрудничество.