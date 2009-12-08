Изменение flash приложения с исходным кодом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Итак в кратце:

Существует online рисовалка с открытым исходным кодом

Смотреть тут: http://www.nocircleno.com/graffiti/

Рассматривать вариант Advanced Example

Что надо сделать:

1) Данное приложение сохраняет изображение на локальный компьютер, надо сделать сохранение на сервере (картинка будет поститься в топик форума)

2) Добавление возможности смены загрузки нижнего слоя (того ЧБ изображения, которое сейчас стоит по умолчанию)

3) Наложение на готовое изображение логотипа сайта

4) Русификация и подгонка внешнего вида флеш приложения под сайт http://liveforum.com.ua

14 лет назад
redwert
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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