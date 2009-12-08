Движок центра WebMoney услуг

Приветствую! Нужен самописный движок для прохождения тестов онлайн. Функционал: 1. Внесение базы вопросов (Заголовок, Иллюстрация, Текстовое поле (tinymce), добавление от 1 до 10 вариантов ответов, пометка правильного ответа, Рубрика вопроса (отдельная табличка БД, а при добавлении теста Рубрика ...
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Для сайта оказывающего услуги Webmoney. (Ввод-вывод) нужна новая, современная система управления контентом! Дизайн новый уже есть, свёрстан и ждёт прикрутки его к новому движку!
Те кто работал с системой, есть опыт и представление, также с интерфейсами кто знаком, пишите свои условия! Подробности в личке!
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