Написать движок тестов

Приветствую!

Нужен самописный движок для прохождения тестов онлайн.

Функционал:

1. Внесение базы вопросов (Заголовок, Иллюстрация, Текстовое поле (tinymce), добавление от 1 до 10 вариантов ответов, пометка правильного ответа, Рубрика вопроса (отдельная табличка БД, а при добавлении теста Рубрика выбирается через селект));

2. Группировка тестов по Группам (таблица групп в БД - к Группе привязываются те и

3. Конфиг рандомной Группировки серии тестов (выбирается только Рубрика и Количество вопросов в группе, скрипт сам выводит посетителю сайта рандомную последовательность из 20 вопросов), таких "рандомных групп тестов" тоже может быть несколько...

4. Посетитель проходит вопросы последовательно (после выбора вариантов ответов и нажатия кнопки далее Пользоватлю показывается следующий вопрос);

6. После прохождения всех тестов пользователю выводится статистика, также он может увидеть правильные ответы на те вопросы, где он ошибся (красным подсвечиваются его ответы, зеленым правильные);

5. Ответы на вопросы идут через пачку чекбоксов (правильные ответы отмечаются галочками);

6. Для каждой Группы вопросов в ее конфиге выбирается, показывать ли Пользователю над тестами табличку с указанием правильности ответов на предыдущие вопросы (в верхней строке таблицы номера вопросов, в нежней строке "Да" (+ зеленый фон ячейки) или "Нет" (- красный фон ячейки) - в зависимости от правильности ответа).

Тех.требования: php/mysql 5, mvc, большой плюс - фреймворк codeigniter.

Сроки - до недели (5 календарных дней)

Бюджет - желательно до 100 wmz, хотя определенный торг уместен (но не желателен).

p.s. Позже нужно будет прикрутить биллинги и сделать вывод психологических ответов на основе выбранных в тестах ответов, поэтому нужен программист, который не пропадет, по деньгам не обижу :)