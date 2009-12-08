Граббинг товаров

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок186 просмотров
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Требуется програма для грабинга товаров. язык не важен.

пример данных что надо парсить приведу на яндекс маркете.

Фотографии товаров(большие), краткое описание, полное описание масивом, название.

требуется парсить в базу эти данные)

желательно также полное описание и название выводить в файл . полное описание надо будет раскидать по параметрам) буду забивать рурами.

есно что б его не заблокировали и тд. в день не много буду парсить.

Предложения оставлять здесь. Связь через icq 411361821

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14 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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