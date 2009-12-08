Граббинг товаров

Доброго времени суток я опытный сеошник но с php как то не освоился... я создаю сайт в котором будет около 100 категории (разделов меню) и в каждой категории будет большое количество новостей (вообщем очень крупный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется програма для грабинга товаров. язык не важен.
пример данных что надо парсить приведу на яндекс маркете.
Фотографии товаров(большие), краткое описание, полное описание масивом, название.
требуется парсить в базу эти данные)
желательно также полное описание и название выводить в файл . полное описание надо будет раскидать по параметрам) буду забивать рурами.
есно что б его не заблокировали и тд. в день не много буду парсить.
Предложения оставлять здесь. Связь через icq 411361821
выбор Цена(меньшая)\Качество
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброе время суток. Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0. В БД все поля присутствуют. Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно. . Требования: Импортирует информацию об объектах ...Завершен14 лет назад
Надо сделать программирование флеш логотипа так, что бы лого реагировало при наведении на него мышки. Пишите в аську 589-768-929Завершен14 лет назад
Нужно решить следующую задачу: Есть видеотрансляция (wmv) и нужно из нее вытягивать кадры с заданным промежутком - допустим каждые 1-2 секунды и передавать их в виде картинки клиенту. Проблемы с получением клиентом картинки нет, а вот ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Неудачно перенес http://ekb-consult.kz/ вот сюда перенес отсюда http://maskam.kz/ikb/ файлы по фтп перенес, создал базу, ту базу экспортанул. потом зашел и изменил в файлике адрес домена и название базы, потом выполнил скуэл запрос плагины тож перенеслись, все активизированыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна автоматическая программа рассылки писем. Типа Mailtux 2, только по-проще. Просьба сразу указывать цену и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Т.к. картинки товаров выводятся на разных сайтах - надо разные вотермаки базе картинки хранятся без вотермаков и при добавлении они не накладываются в шаблоне компонента просто " вот на ету детаил и превю пикче в анонсе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно помочь с импортом продктов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
WebAsyst Shop Script, верстка готова. Опыт обязателен.Завершен14 лет назад
http://verstachok.net/gallery/opus.html Скрол с превьюхами работает на jquery.tools.scrollable Нужно сделать, чтобы при показе большого изображения появлялась и подпись к этому изображению. Расположение подписи: под большим изображением. Оставляйте предложения в проекте или в личку.Завершен8 лет назад