Граббинг товаров

Требуется програма для грабинга товаров. язык не важен.

пример данных что надо парсить приведу на яндекс маркете.

Фотографии товаров(большие), краткое описание, полное описание масивом, название.

требуется парсить в базу эти данные)

желательно также полное описание и название выводить в файл . полное описание надо будет раскидать по параметрам) буду забивать рурами.

есно что б его не заблокировали и тд. в день не много буду парсить.

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