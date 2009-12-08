Помочь перенести сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Неудачно перенес

http://ekb-consult.kz/ вот сюда перенес отсюда http://maskam.kz/ikb/

файлы по фтп перенес, создал базу, ту базу экспортанул. потом зашел и изменил в файлике адрес домена и название базы, потом выполнил скуэл запрос

плагины тож перенеслись, все активизированы

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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