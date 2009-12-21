Нужна помощь с флеш лого

Доброе время суток. Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0. В БД все поля присутствуют. Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно. . Требования: Импортирует информацию об объектах ...
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Надо сделать программирование флеш логотипа так, что бы лого реагировало при наведении на него мышки. Пишите в аську 589-768-929
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