Нужна помощь с флеш лого

Веб-программированиеЗавершен7 заявок294 просмотра
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Надо сделать программирование флеш логотипа так, что бы лого реагировало при наведении на него мышки. Пишите в аську 589-768-929

14 лет назад
Ulyasha
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Виталий,спасибо за качественую и в сроки выполненую Вами работу))))
Отлично поработали!
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