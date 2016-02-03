Правка/настройка jquery.tools.scrollable

http://verstachok.net/gallery/opus.html

Скрол с превьюхами работает на jquery.tools.scrollable

Нужно сделать, чтобы при показе большого изображения появлялась и подпись к этому изображению.

Расположение подписи: под большим изображением.

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