Закрытый модуль к сайту

$500
Веб-программированиеЗавершен4 заявки184 просмотра
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Необходимо написать закрытый модуль к сайту для облегчения обработки действий пользователей.

все подробности при переписке.

14 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AseevRoman
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
14 дней
Сотрудничал не только по этому проекту, так же проектировали вместе доску объявлений - впечатления однозначно положительные. Человек реагирует оперативно, заинтересован в конечном результате, всегда идет навстречу пожеланиям.
Не помню я по этому вопросу уже не чего сервис требует что бы был оствлен отзыв. Приходится что то писать.